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В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 ...

Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 47,7 руб. за литр. С начала года ...

Стоимость бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 2%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила ...

Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%

В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, в ...

Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую ...