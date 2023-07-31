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Вчера, 12:04

В Свердловской области бензин АИ-92 за год подорожал на 6,3%

В Свердловской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,64 руб. за литр. За год этот показатель вырос на 6,3%, говорится в исследовании РИА «Новости».

Объем бензина АИ-92, который можно купить чистую среднюю зарплату на Среднем Урале в месяц, составил 1 тыс. 108 л. С этим результатом он занял 24-е место рейтинга среди всех российских регионов.

На вершине рейтинга по доступности бензина для населения оказались ЯНАО (2,6 тыс. л), Москва (2,3 тыс. л) и Чукотский автономный округ (2,2 тыс. л). В нижней части списка — Чечня (660 л), Дагестан (647 л) и Ингушетия (598 л).
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