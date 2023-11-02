УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по 13 ноября не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,31 руб. Стоимость бензина АИ-95 также не изменилась и составила 53,17 руб.

Дизельное топливо продается на АЗС региона по той же цене — 63,01 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.11.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 23 ...

19.08.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

29.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

22.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

15.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (382)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18