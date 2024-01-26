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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 по 19 февраля не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,65 руб. Стоимость бензина АИ-95 также не изменилась и составила 53,67 руб.

Дизельное топливо продается на АЗС региона по той же цене — 64,15 руб.
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