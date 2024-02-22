На АЗС Свердловской области цены на все виды топлива остаются неизменными вторую неделю подряд

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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по ...

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 23 ...

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области остаются стабильными вторую неделю подряд

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 27 ...