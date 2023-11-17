УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по ...19.08.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...29.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...22.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...15.07.2022 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...