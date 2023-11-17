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Вчера, 10:22

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 22 января не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,54 руб. Стоимость бензина АИ-95 также не изменилась и составила 53,57 руб.

Дизельное топливо продается на АЗС региона по той же цене — 64,3 руб.
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