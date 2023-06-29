Минфин: Российские компании перечислили в бюджет всего 13% налогов на сверхприбыль

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему ...27.06.2023 Российские банки будут платить налог за сверхприбыль
УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С ...11.09.2017 Свердловские организации с начала года перечислили в консолидированный бюджет РФ более 200 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В январе-августе 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...19.05.2014 В 2014 году бюджет РФ может недополучить 170 млрд руб. от приватизации
УрБК, Москва, 19.05.2014. Минфин РФ ожидает, что от приватизации бюджет РФ получит 26 млрд руб. вместо запланированных ...24.01.2012 В 2011 году в консолидированный бюджет РФ из Свердловской области поступило почти 200 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2012. По итогам работы за 2011 год в консолидированный бюджет РФ из Свердловской области ...