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Вчера, 14:43

Минфин: Российские компании перечислили в бюджет всего 13% налогов на сверхприбыль

УрБК, Москва, 20.11.2023. Российские компании перечислили в бюджет около 40 млрд руб. по налогу на сверхприбыль. Это 13% от запланированных 300 млрд руб. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации, сообщает РИА «Новости».

«По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 млрд руб. Из них поступило около 40 млрд руб. Но основной период уплаты — это будет ноябрь-декабрь», — полагает министр.

Напомним, что, согласно документу, организации, чья средняя арифметическая прибыль в 2021 и 2022 годах превышает 1 млрд руб., заплатят налог. Налоговая ставка по новой выплате устанавливается в размере 10%. Отчисления пойдут в федеральный бюджет и будут иметь разовый характер. Некоторые компании не будут входить в число плательщиков налога на сверхприбыль.
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