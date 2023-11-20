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Налог на сверхприбыль платят около 40 свердловских компаний

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Свердловской области зарегистрировано около 40 компаний, обязанных платить налог на сверхприбыль. Об этом сегодня заявила начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«По предварительным данным, таких налогоплательщиков около 40. Данные организации состоят на учете не только в налоговых органах Свердловской области, но и в межрегиональных инспекциях по крупнейшим (налогоплательщикам — прим. ред.)», — заявила Ю. Смирнягина.

По ее словам, сумма обеспечительного платежа, которая поступила в федеральный бюджет в ноябре 2023 года от свердловских плательщиков налога на сверхприбыль, составила около 8 млрд руб.

Налог на сверхприбыль обязаны в 2023 году заплатить организации, чья средняя арифметическая прибыль в 2021 и 2022 годах превысила 1 млрд руб. В конце ноября министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации заявил, что российские компании перечислили в бюджет около 40 млрд руб. по налогу на сверхприбыль. Тогда это составляло 13% от запланированных 300 млрд руб.
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