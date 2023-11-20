Налог на сверхприбыль платят около 40 свердловских компаний

УрБК, Москва, 20.11.2023. Российские компании перечислили в бюджет около 40 млрд руб. по налогу на сверхприбыль. Это ...

Минфин: Российские компании перечислили в бюджет всего 13% налогов на сверхприбыль

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему ...

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С ...

Российские банки будут платить налог за сверхприбыль

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...

За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей

В 2008 году налог на прибыль юридических лиц в Свердловской области был собран в объеме 88,6% от ранее запланированных сумм

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2009. «Доходы бюджета Свердловской области в 2008 г. составили 118,7 млрд. руб., при этом в ...