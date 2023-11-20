Налог на сверхприбыль платят около 40 свердловских компаний

УрБК, Москва, 20.11.2023. Российские компании перечислили в бюджет около 40 млрд руб. по налогу на сверхприбыль. Это ...29.06.2023 Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль
УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему ...27.06.2023 Российские банки будут платить налог за сверхприбыль
УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С ...18.01.2023 За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...06.04.2009 В 2008 году налог на прибыль юридических лиц в Свердловской области был собран в объеме 88,6% от ранее запланированных сумм
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2009. «Доходы бюджета Свердловской области в 2008 г. составили 118,7 млрд. руб., при этом в ...