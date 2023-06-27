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Сегодня, 09:22

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему организации, чья средняя арифметическая прибыль в 2021 и 2022 годах превышает 1 млрд руб., заплатят налог, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, нововведение создано для формирования дополнительных доходов федерального бюджета. Налоговая ставка по новой выплате устанавливается в размере 10%.

Отчисления пойдут в федеральный бюджет и будут иметь разовый характер. Некоторые компании не будут входить в число плательщиков налога на сверхприбыль.
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