Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему организации, чья средняя арифметическая прибыль в 2021 и 2022 годах превышает 1 млрд руб., заплатят налог, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Согласно пояснительной записке, нововведение создано для формирования дополнительных доходов федерального бюджета. Налоговая ставка по новой выплате устанавливается в размере 10%.



Отчисления пойдут в федеральный бюджет и будут иметь разовый характер. Некоторые компании не будут входить в число плательщиков налога на сверхприбыль.