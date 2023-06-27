Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С ...22.03.2022 Госдума приняла законопроект об отмене налога на депозиты россиян в 2021-2022 годах
УрБК, Москва, 22.03.2022. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене налога на вклады граждан РФ в ...19.07.2018 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие ...11.07.2018 Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга по России
УрБК, Москва, 11.07.2018. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого ...03.07.2018 Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%
УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...