В аэропорту Кольцово задержаны восемь рейсов из-за снегопада

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В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана

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В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как следует из онлайн-табло ...

В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов

УрБК, Екатринбург, 05.09.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как ...