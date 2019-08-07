УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:00

В аэропорту Кольцово задержаны восемь рейсов из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погодных условий задержаны восемь рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в ночь на 15 ноября в столице Среднего Урала начался сильный снегопад с дождем. В связи с этим в штатном режиме не смог вылететь ряд авиалайнеров.

В настоящее время сотрудники аэропорта проводят обработку самолетов противообледенительной жидкостью. Транспортная прокуратура мониторит обстановку.

Непогода также спровоцировала несколько ДТП на свердловских трассах (в том числе со смертельными исходами). А участок Тюменского тракта дорожникам приходилось временно закрывать.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2019 В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов из-за сообщения о минировании

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов из-за сообщения о минировании одного из ...

07.06.2016 В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...

25.04.2014 Порядка 20 рейсов задержано в аэропорту Кольцово из-за ухудшения погодных условий

В аэропорту Кольцово из-за сильного бокового ветра, который достигает 17 м/с, задержано около 20 рейсов. Как сообщили ...

05.09.2013 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как следует из онлайн-табло ...

05.09.2013 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов

УрБК, Екатринбург, 05.09.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (321)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18