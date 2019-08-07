В аэропорту Кольцово задержаны восемь рейсов из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов из-за сообщения о минировании одного из ...07.06.2016 В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...25.04.2014 Порядка 20 рейсов задержано в аэропорту Кольцово из-за ухудшения погодных условий
В аэропорту Кольцово из-за сильного бокового ветра, который достигает 17 м/с, задержано около 20 рейсов. Как сообщили ...05.09.2013 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов
В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как следует из онлайн-табло ...05.09.2013 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны 12 рейсов
УрБК, Екатринбург, 05.09.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана 5 сентября задержаны 12 рейсов. Как ...