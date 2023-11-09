УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.11.2023

В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года

УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до конца текущего года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ее выступление в Госдуме.

На совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах глава регулятора заявила, что ключевая ставка может остаться на прежнем уровне в текущем году, но возможно и еще одно ее повышение.

Напомним, что Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 15 декабря 2023 года.

В августе совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...

27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...

27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...

30.11.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ключевую ставку на 100 ...

30.11.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%

УрБК, Москва, 30.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (233)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18