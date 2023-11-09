В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года

Материалы по теме

Банк России повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...

Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...

Банк России повысил ключевую ставку до 15%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ключевую ставку на 100 ...

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%

УрБК, Москва, 30.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ...