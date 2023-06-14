Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о развитии транспортной системы и подготовке города к зиме

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены ...29.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе работ по улучшению дорожной инфраструктуры города
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...06.02.2023 Алексей Орлов ответил на вопросы горожан на страницах «Вечернего Екатеринбурга»
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Глава муниципалитета Алексей Орлов дал ответы горожанам в рубрике «Острые вопросы» на ...22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...11.03.2022 В Екатеринбурге рабочие начали переустройство инженерных сетей для строительства трамвайной ветки в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Рабочие приступили к следующему этапу строительства трамвайной ветки в Академический ...