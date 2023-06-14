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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о развитии транспортной системы и подготовке города к зиме

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о том, как проходит техническая обкатка линии в Академический район, как ведется строительство трамвайного маршрута в Солнечный, а также о готовности города к зиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рассказывая о ходе обкатки новой трамвайной ветки в восьмой район города, Алексей Орлов отметил, что все работы идут по графику и в строгом соответствии с регламентом.

«Нужно «накатать» 20 тыс. т. Это необходимо для обеспечения безопасности путей, контактной сети. Мы надеемся завершить ее до конца ноября и рассчитываем, что уже в декабре полноценные маршруты будут запущены и начнут возить пассажиров в Академический», — сказал Алексей Орлов.

Кроме этого, градоначальник сообщил, что в сезоне 2023 года в Екатеринбурге было обновлено 45 участков автомобильных дорог общей площадью 608,6 тыс. кв. м. и протяженностью 44,3 км. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году проведены работы по ремонту 19 участков площадью 291,3 тыс. кв. м. и протяженностью 19 км. Также в городе модернизировано 27 светофорных объектов.

Помимо этого, Алексей Орлов отметил, что городское хозяйство полностью готово к зиме.

«Была проведена очень серьезная работа. Выполнена замена 138 км инженерных сетей: тепло-, электро-, сетей водоснабжения и водоотведения. Проверено более 8 тыс. жилых домов. За весь период своевременно подключено к теплу свыше 1,2 тыс. объектов соцсферы», — подчеркнул глава Екатеринбурга.
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