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В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые интеллектуальные транспортные системы

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Екатеринбурге до 15 ноября на 13 перекрестках будут установлены новые интеллектуальные транспортные системы. Ход работ по модернизации объектов проверил заместитель главы города Алексей Бубнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, новые светофоры появятся на перекрестках улицы Донбасской с улицами Машиностроителей, Никольской и переулком Суворовским, улицы Бакинских Комиссаров и Коммунистической, Блюхера и Раевского, Малышева и Белинского, Надеждинской и проспектом Седова, Тверитина и Мичурина, Белинского и Циолковского, Свердлова и Шевченко, Комсомольской и Первомайской, Билимбаевской и Расточной, а также на пересечении Объездной дороги с улицей Амундсена.

Новые светофоры будут оснащены дополнительными детекторами транспорта, которые позволят считать и анализировать транспортный поток в режиме реального времени и передавать информацию в «Центр организации движения».

На всех перекрестках, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2023 году, в полном объеме выполнены земельные работы: выкопаны кабельные траншеи и установлены кабельные колодцы. В данный момент ведется монтаж светофоров, изготовленных уральской компанией ООО «Комсигнал».

Отметим, что всего по программе 2023-2024 года планируется модернизировать светофоры на 24 перекрестках в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Таким образом, в городе появится более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. Каждый светофор будет оборудован приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами, модемами для автоматического переключения сигналов. Кроме того, на 33 участках будут размещены видеокамеры, предназначенные для фиксирования и подсчета транспортного потока. На текущий момент в Екатеринбурге уже модернизировано 27 светофорных объектов.
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