В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые интеллектуальные транспортные системы

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Для снижения количества ДТП администрация Екатеринбурга ведет переустройство аварийных ...13.09.2023 В Екатеринбурге в текущем сезоне заменили 27 светофорных объектов
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В текущем сезоне в Екатеринбурге заменили 27 светофорных объектов. Работы были ...08.08.2023 В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов
УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...04.12.2012 На улицах Екатеринбурга с введенным односторонним движением появятся новые светофоры и дополнительные знаки
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2012. Для оптимизации дорожного движения на улицах с введенным с 1 декабря текущего года ...