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Екатеринбургские таможенники за год обнаружили 140 тыс. пачек нелегальных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Сотрудники екатеринбургской таможенной службы за 10 месяцев 2023 года изъяли порядка 140 тыс. пачек сигарет, не имеющих обязательной маркировки. Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как правило, нелегальная табачная продукция уничтожается. Продавцов, которые реализуют такие товары, обязуют оплатить денежный штраф в доход государства.

«Нелегальный табак, произведенный в неизвестных условиях, не проходивший сертификационные исследования, может быть опасным для потребителя. Поэтому нам важно проводить контроль качества товаров на внутреннем рынке и выезжать на проверки для пресечения реализации сомнительных товаров», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Ранее стало известно, что уральские таможенники в 2023 году зафиксировали рост числа уголовных дел, связанных с незаконным вывозом леса (плюс 58% год к году). По фактам контрабанды более 17 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью 115 млн руб. было возбуждено 42 уголовных дела.
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