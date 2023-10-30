Екатеринбургские таможенники за год обнаружили 140 тыс. пачек нелегальных сигарет

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УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Уральской таможни зафиксировали факт продажи немаркированной сигаретной ...