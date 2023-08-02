Екатеринбургские таможенники изъяли у продавцов несколько десятков изделий из натурального меха без обязательной маркировки

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в ...28.12.2022 За год таможенники обнаружили 127 дубленок и шуб сомнительного качества в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Екатеринбургские таможенники проверили восемь торговых точек города и Свердловской ...17.08.2021 Челябинские таможенники с начала года выявили более 68 тыс. единиц немаркированных и контрафактных товаров
УрБК, Челябинск, 17.08.2021. Челябинские таможенники за семь месяцев 2021 года проверили 1,5 тыс. автомобилей, где ...08.04.2021 Челябинские таможенники изъяли 946 шин без маркировки из Украины, Словакии и Китая
УрБК, Челябинск, 08.04.2021. Челябинские таможенники изъяли 946 автомобильных шин без маркировки, произведенных в ...14.10.2016 Роспортебнадзор с начала октября арестовал более 3 тыс. меховых изделий
УрБК, Москва, 14.10.2016. Роспортебнадзор только в октябре 2016 года наложил арест на более 3 тыс. меховых изделий, ...