Екатеринбургские таможенники изъяли у продавцов несколько десятков изделий из натурального меха без обязательной маркировки

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Сотрудники таможни изъяли из продажи в двух торговых центрах Екатеринбурга нелегальные изделия из натурального меха. Кроме этого, меховые предметы одежды без обязательной маркировки были обнаружены при досмотре груза, прибывшего из Казахстана, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Так, восемь норковых шуб и четыре дубленки (предположительно, китайского производства) таможенники обнаружили в двух торговых точках Екатеринбурга. Владельцы не смогли подтвердить декларирование меховых изделий, законность их ввоза в страну, а также качество и безопасность товаров для потребителя. Товар был изъят из продажи.



Еще 18 немаркированных норковых шуб выявили инспекторы при досмотре транспортного средства на границе с Казахстаном.



«Недобросовестные продавцы зачастую предлагают покупателю изделие из дешевого меха под видом дорогостоящего. Избежать этого позволяет введенная с августа 2016 года маркировка контрольно-идентификационным знаком (КИЗ). С помощью маркировки можно отследить товар на всех этапах — от производства или ввоза в страну до продажи конечному потребителю, что обезопасит его от приобретения некачественной продукции», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.



Всего с начала 2023 года екатеринбургские таможенники выявили более 10 тыс. контрафактных и более 150 тыс. немаркированных товаров.