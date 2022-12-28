Таможенники изъяли на складе Кольцово 25 бесхозных шуб на сумму 1,6 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Уральские таможенники нашли на складе грузового терминала аэропорта Кольцово 25 шуб, не имеющих обязательных контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Общая рыночная стоимость шуб составила 1 млн 674 тыс. руб.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ), на меховых изделиях не были указаны страна происхождения и производитель. Также не было никаких документов о декларировании товаров. На шубах из натурального меха соболя, норки и лисицы имелся только китайский лейбл QIUYIFUREN.«Обязательная маркировка меховых изделий введена в августе 2016 года, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров. Продажа этих изделий без специального контрольного знака запрещена. Маркировать обязаны либо производители, либо импортеры при ввозе товара на территорию РФ», — отметил замначальника УТУ Виктор Аманов.Получателем шуб оказался водитель, который рассказал, что работает на индивидуального предпринимателя. По его словам, бизнесмен купил меховые изделия для продажи. Однако предприниматель сообщил, что не покупал шубы, не хотел их продавать и не знает этого водителя.Ввиду того, что собственник товаров не установлен и изделия не подлежат декларации, сотрудники Уральской таможни планируют добиваться обращения товаров в федеральную собственность.