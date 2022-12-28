Таможенники изъяли на складе Кольцово 25 бесхозных шуб на сумму 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Екатеринбургские таможенники проверили восемь торговых точек города и Свердловской ...29.10.2021 В Екатеринбурге таможенники изъяли более 2 тыс. пар немаркированной обуви
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с представителями Роспотребнадзора ...01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...13.10.2016 В России продлен срок обязательной маркировки меховых изделий
УрБК, Москва, 13.10.2016. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ...29.10.2015 В Екатеринбурге выявлены факты незаконного оборота меховых изделий
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2015. Отделением таможенного контроля после выпуска товаров Кольцовской таможни выявлены ...