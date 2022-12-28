УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

Таможенники изъяли на складе Кольцово 25 бесхозных шуб на сумму 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Уральские таможенники нашли на складе грузового терминала аэропорта Кольцово 25 шуб, не имеющих обязательных контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Общая рыночная стоимость шуб составила 1 млн 674 тыс. руб.

Таможенники изъяли на складе Кольцово 25 бесхозных шуб на сумму 1,6 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ), на меховых изделиях не были указаны страна происхождения и производитель. Также не было никаких документов о декларировании товаров. На шубах из натурального меха соболя, норки и лисицы имелся только китайский лейбл QIUYIFUREN.

«Обязательная маркировка меховых изделий введена в августе 2016 года, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров. Продажа этих изделий без специального контрольного знака запрещена. Маркировать обязаны либо производители, либо импортеры при ввозе товара на территорию РФ», — отметил замначальника УТУ Виктор Аманов.

Получателем шуб оказался водитель, который рассказал, что работает на индивидуального предпринимателя. По его словам, бизнесмен купил меховые изделия для продажи. Однако предприниматель сообщил, что не покупал шубы, не хотел их продавать и не знает этого водителя.

Ввиду того, что собственник товаров не установлен и изделия не подлежат декларации, сотрудники Уральской таможни планируют добиваться обращения товаров в федеральную собственность.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.12.2022 За год таможенники обнаружили 127 дубленок и шуб сомнительного качества в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Екатеринбургские таможенники проверили восемь торговых точек города и Свердловской ...

29.10.2021 В Екатеринбурге таможенники изъяли более 2 тыс. пар немаркированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с представителями Роспотребнадзора ...

01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...

13.10.2016 В России продлен срок обязательной маркировки меховых изделий

УрБК, Москва, 13.10.2016. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ...

29.10.2015 В Екатеринбурге выявлены факты незаконного оборота меховых изделий

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2015. Отделением таможенного контроля после выпуска товаров Кольцовской таможни выявлены ...

Популярные новости
24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными24.08.2023Кредитование с низкой базы25.08.2023Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта
Архив новостей
Сентябрь 2023 (534)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18