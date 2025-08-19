УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:46

Екатеринбургские таможенники изъяли партию одежды и запчастей в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Екатеринбургские таможенники изъяли незадекларированную партию товаров весом в 20 т, найденную в фуре, следовавшую из Казахстана в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре инспекторы обнаружили 65 тыс. ед. продукции народного потребления. Среди них 113 баулов с верхней одеждой, 16 — с шубами, куртками и нижним бельем, а также 166 коробок с автозапчастями и косметикой. Некоторые товары имели маркировку известных брендов.

«Судя по товаросопроводительным документам, это была поставка от одного зарубежного маркетплейса в адрес оптовой компании в Москве. При этом у владельца груза не оказалось документов, подтверждающих законность ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Специалисты изъяли товар. Им предстоит установить стоимость ввезенной продукции и законность использования товарных знаков.
