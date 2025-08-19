Екатеринбургские таможенники изъяли 1,5 тыс. литров незадекларированной газировки

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Екатеринбургские таможенники изъяли незадекларированную партию газировки объемом 1,5 тыс. литров, найденную на одном из оптовых рынков города. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



При досмотре инспекторы обнаружили 5 тыс. банок газированной воды, маркированных торговым знаком известной компании. На этикетке была указана информация об иностранном производстве товара. Однако соответствующих документов и декларации на продукт у продавца не оказалось.



«Предприниматель в установленные сроки может осуществить таможенное декларирование партии напитков и уплатить причитающиеся таможенные платежи, предоставив документы, подтверждающие безопасность продукции», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.



Специалисты ведомства изъяли товар. После прохождения таможенного контроля продукт может быть обращен в федеральную собственность.