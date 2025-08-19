УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
19.08.2025

Екатеринбургские таможенники изъяли 1,5 тыс. литров незадекларированной газировки

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Екатеринбургские таможенники изъяли незадекларированную партию газировки объемом 1,5 тыс. литров, найденную на одном из оптовых рынков города. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре инспекторы обнаружили 5 тыс. банок газированной воды, маркированных торговым знаком известной компании. На этикетке была указана информация об иностранном производстве товара. Однако соответствующих документов и декларации на продукт у продавца не оказалось.

«Предприниматель в установленные сроки может осуществить таможенное декларирование партии напитков и уплатить причитающиеся таможенные платежи, предоставив документы, подтверждающие безопасность продукции», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Специалисты ведомства изъяли товар. После прохождения таможенного контроля продукт может быть обращен в федеральную собственность.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2024 В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной. Об этом ...

08.08.2024 В Екатеринбурге таможня конфисковала 1,2 тыс. бутылок незадекларированной газировки

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В Екатеринбурге таможня конфисковала 730 кг незадекларированной газировки. Об этом ...

01.08.2024 Екатеринбургские таможенники изъяли 90 гаджетов и 170 аксессуаров без документов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Екатеринбургские таможенники изъяли 90 гаджетов и 170 чехлов для техники без ...

06.12.2023 Екатеринбургские таможенники изъяли у продавцов несколько десятков изделий из натурального меха без обязательной маркировки

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Сотрудники таможни изъяли из продажи в двух торговых центрах Екатеринбурга нелегальные ...

08.08.2023 Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в компьютерном магазине 111 единиц ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.