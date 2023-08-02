Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию ...17.01.2019 В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...02.08.2018 Роскачество опубликовало очередной рейтинг смартфонов, продаваемых в России
УрБК, Москва, 02.08.2018. В очередном рейтинге Российской системы качества и Международной ассамблеи организаций ...17.10.2011 Samsung обвиняет Apple в нарушении патентных прав
Корпорация Samsung Electronics (Южная Корея) подала новый иск к Apple Inc., требуя введения запрета на продажи нового ...24.06.2011 Apple подала новый патентный иск против Samsung за незаконное копирование смартфон iPhone третьего поколения
Apple подала в суд в Южной Корее иск против компании Samsung Electronics, обвинив ее в нарушении нескольких своих ...