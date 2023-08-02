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Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в компьютерном магазине 111 единиц незаконно ввезенной техники общей стоимостью 4 млн руб.

Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в числе незадекларированных устройств — смартфоны Apple Iphone, Realme, Samsung, Xiomi Google Pixel, планшеты IPad Apple, Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor, Asus. В том числе — колонки JBL CHARGE5, а также наушники Apple, Sony и смарт-часы Samsung Galaxy watch5 Pro.

Выяснилось, что владельцем этой партии был индивидуальный предприниматель. Он размещал, хранил и продавал импортную технику в помещении торгово-сервисной компании, которая покупала и реализовывала цифровые и мобильные устройства. По словам бизнесмена, он приобретал гаджеты в России и ничего не перевозил через границу. Однако у него не оказалось деклараций на продукцию, и в отношении предпринимателя возбудили два административных дела.

Таможенники изъяли всю партию товара. В данный момент проводится расследование.
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