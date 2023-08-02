Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей

В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая

В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...