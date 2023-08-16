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Уральская таможня в 2023 году изъяла из оборота нелегальную табачную продукцию на сумму около 45 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Уральские таможенники в 2023 году изъяли из оборота на внутреннем рынке почти 500 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму около 45 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Одна из самых крупных партий немаркированной табачной продукции — более 240 тыс. пачек — была обнаружена в Челябинске в ноябре прошлого года. В Екатеринбурге выявили 100 тыс. пачек нелегальных сигарет.

Заместитель начальника Уральского таможенного управления, начальник службы Виктор Аманов сообщил, что нелегальная табачная продукция, как правило, попадает на рынок РФ из стран ЕАЭС.

«Недобросовестные продавцы используют различные тайники в транспортных средствах или же маскируют сигареты под другие товары. Тем не менее, благодаря постконтролю мы можем выявлять и пресекать оборот немаркированной продукции уже на внутреннем рынке», — заявил В. Аманов.
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