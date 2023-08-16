Уральская таможня в 2023 году изъяла из оборота нелегальную табачную продукцию на сумму около 45 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Екатеринбургские таможенники совместно с ГУ МВД России по Свердловской области ...02.08.2023 На Среднем Урале таможенники за полгода изъяли 45 тыс. пачек немаркированных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в ...25.07.2023 Челябинские полицейские изъяли партию немаркированной табачной продукции на сумму более 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Сотрудники ОМВД России по городу Копейску в рамках оперативно-розыскной деятельности ...16.02.2023 Таможенники изъяли из магазина в Кировском районе Екатеринбурга 1 тыс. 600 пачек нелегальной табачной продукции
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы во время проверки магазина в Кировском ...19.07.2022 Уральские таможенники изъяли в Екатеринбурге почти 2,7 тыс. пачек нелегальных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Уральской таможни зафиксировали факт продажи немаркированной сигаретной ...