Таможенники изъяли из магазина в Кировском районе Екатеринбурга 1 тыс. 600 пачек нелегальной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы во время проверки магазина в Кировском районе обнаружили 1 тыс. 631 пачку сигарет, где не было надлежащей маркировки. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
На некоторых упаковках было отмечено, что продукция произведена в России, а на остальной части товаров производителя установить не удалось. Представитель продавца не предоставил документов о законности торговли сигаретами.
Таможенники изъяли нелегальные табачные товары. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении владельца торговой точки. В дальнейшем незаконные товары из табака уничтожат, а реализаторов обяжут выплатить штраф.
«Выявление немаркированной продукции, пресечение незаконного оборота такой продукции — одна из задач Екатеринбургской таможни. Только в минувшем году из торгового оборота на внутреннем рынке Екатеринбурга и Свердловской области изъято более 20 тыс. пачек немаркированной продукции, что превышает показатель 2021 года в два раза», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин.
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