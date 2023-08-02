Екатеринбургские таможенники пресекли продажу почти 100 тыс. пачек нелегальных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Екатеринбургские таможенники совместно с ГУ МВД России по Свердловской области обнаружили 95 тыс. 266 пачек нелегальных сигарет. Стоимость партии оценивается в 11 млн руб.



Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ), российские и армянские табачные изделия с поддельными акцизными марками хранила и реализовывала компания в Чкаловском районе города.



«Это самая крупная партия нелегальных табачных изделий, которую удалось вывести из торгового оборота с начала года. Контроль товаров на внутреннем рынке Екатеринбурга и Свердловской области — одна из приоритетных задач Екатеринбургской таможни: еженедельно сотрудники пресекают реализацию до 5 тысяч пачек сомнительных сигарет», — пояснил начальник ведомства Эдуард Туранов.



На данный момент нелегальная табачная продукция изъята, в дальнейшем она будет ликвидирована. В отношении продавцов предусмотрено наказание в виде крупного штрафа и лишения свободы сроком до 6 лет по статье 171.1 УК РФ «Хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации в крупном размере»