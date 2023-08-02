Екатеринбургские таможенники пресекли продажу почти 100 тыс. пачек нелегальных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в ...19.07.2022 Уральские таможенники изъяли в Екатеринбурге почти 2,7 тыс. пачек нелегальных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Уральской таможни зафиксировали факт продажи немаркированной сигаретной ...19.05.2022 Таможенники пресекли ввоз более 1,5 тыс. пачек немаркированных сигарет в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Тюменские таможенники пресекли незаконный ввоз 1 тыс. 564 пачек немаркированных сигарет ...10.02.2022 Сотрудники таможни выявили почти 2 тыс. пачек немаркированных сигарет в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. Сотрудники Екатеринбургской таможни провели рейд в городе Первоуральске, в ходе ...01.02.2019 Челябинские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 95 тыс. пачек безакцизных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Челябинские таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ по Челябинской области ...