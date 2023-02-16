На Среднем Урале таможенники за полгода изъяли 45 тыс. пачек немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в Свердловской области из незаконного оборота 45 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В частности, таможенники выявили 2 тыс. 845 пачек сигарет без маркировки в нескольких магазинах Нижнего Тагила. Установлено, что вся табачная продукция производилась в России и Беларуси и продавалась незаконно.



Сотрудники ведомства изъяли нелегальные товары. Продавцам грозит крупный денежный штраф, а также решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. В дальнейшем незаконную продукцию утилизируют в соответствии с законодательством РФ.