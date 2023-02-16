На Среднем Урале таможенники за полгода изъяли 45 тыс. пачек немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы во время проверки магазина в Кировском ...19.07.2022 Уральские таможенники изъяли в Екатеринбурге почти 2,7 тыс. пачек нелегальных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Уральской таможни зафиксировали факт продажи немаркированной сигаретной ...10.02.2022 Сотрудники таможни выявили почти 2 тыс. пачек немаркированных сигарет в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. Сотрудники Екатеринбургской таможни провели рейд в городе Первоуральске, в ходе ...09.12.2020 В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота более 4 тыс. пачек безакцизных сигарет
Сотрудники Уральской оперативной таможни и Роспотребнадзора в ходе совместной проверки нескольких торговых точек на ...09.12.2020 В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота более 4 тыс. пачек безакцизных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни и Роспотребнадзора в ходе совместной проверки ...