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На Среднем Урале таможенники за полгода изъяли 45 тыс. пачек немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни за I полугодие 2023 года обнаружили и изъяли в Свердловской области из незаконного оборота 45 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В частности, таможенники выявили 2 тыс. 845 пачек сигарет без маркировки в нескольких магазинах Нижнего Тагила. Установлено, что вся табачная продукция производилась в России и Беларуси и продавалась незаконно.

Сотрудники ведомства изъяли нелегальные товары. Продавцам грозит крупный денежный штраф, а также решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. В дальнейшем незаконную продукцию утилизируют в соответствии с законодательством РФ.
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