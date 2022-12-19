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Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. Общая сумма конфискованных товаров превысила 2 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в Магнитогорске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из гаража у местной жительницы 3,4 тыс. немаркированных бутылок алкоголя на сумму более 1 млн руб.

В Челябинске оперативники обнаружили у местного жителя табачные изделия и алкоголь без акцизных марок. Всего было изъято 12 тыс. пачек сигарет, около 200 л спиртосодержащей жидкости и порядка 1 тыс. бутылок крепкого алкоголя на общую сумму более 1 млн руб.

Еще 2 тыс. безакцизных пачек сигарет и более 500 бутылок этилового спирта было изъято у предпринимателя в Трехгорном.

Всем гражданам, причастным к незаконному обороту алкогольной и табачной продукции, грозит наказание в соответствии с разными частями статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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