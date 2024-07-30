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Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота почти 13 тонн спиртосодержащей продукции

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. Южноуральские полицейские изъяли из незаконного оборота более 12,5 т спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Незаконную продукцию сотрудники правоохранительных органов обнаружили в транспортном контейнере на территории бывшего завода в Челябинске. Место хранения оперативники выявили благодаря информации, которую предоставила местная жительница, перевозившая партию спиртного без сопроводительных документов. Было установлено, что женщина продавала продукцию покупателям, с которыми договаривалась по телефону.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с частью 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в особо крупном размере».
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