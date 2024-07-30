Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота почти 13 тонн спиртосодержащей продукции

УрБК, Челябинск, 30.07.2024. В Челябинской области правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота ...21.03.2024 Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию стоимостью 1,8 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.03.2024. Правоохранительные органы Челябинска изъяли из оборота 14 тыс. пачек немаркированной ...14.02.2023 Екатеринбургские полицейские в ходе рейда изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Екатеринбурге полицейские провели рейды для обнаружения и пресечения незаконного ...07.02.2023 Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...21.11.2014 В Екатеринбурге полицейские изъяли из незаконного оборота более 11 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2014. В Екатеринбурге полицейские изъяли из незаконного оборота 11 тыс. литров алкогольной и ...