В России введут уголовную ответственность за продажу табачной продукции без лицензии

Материалы по теме

В России ввели уголовную ответственность за продажу табачной продукции без лицензии

УрБК, Москва, 31.07.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует уголовную ответственность ...

В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции

В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ...

В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции

УрБК, Москва, 03.02.2023. В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. ...

В России могут ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя без лицензии

УрБК, Москва, 19.11.2015. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает ввести уголовную ...

Стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Свердловской области увеличивается до 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. С 29 января 2010 года изменится сумма уплаты государственной пошлины (вместо ...