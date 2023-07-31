В России введут уголовную ответственность за продажу табачной продукции без лицензии

УрБК, Москва, 31.07.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует уголовную ответственность ...03.02.2023 В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции
В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ...03.02.2023 В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции
УрБК, Москва, 03.02.2023. В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. ...19.11.2015 В России могут ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя без лицензии
УрБК, Москва, 19.11.2015. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает ввести уголовную ...20.01.2010 Стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Свердловской области увеличивается до 40 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. С 29 января 2010 года изменится сумма уплаты государственной пошлины (вместо ...