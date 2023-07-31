УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:31

В России введут уголовную ответственность за продажу табачной продукции без лицензии

УрБК, Москва, 23.09.2025. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об установлении уголовной ответственности за продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии. Санкция новой статьи в УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Документом предлагается внести поправки в статью «О незаконном предпринимательстве» Уголовного кодекса РФ. Сейчас в России правила продажи табака и никотина регулируются в основном через КоАП РФ. Нововведение должно помочь убрать с рынка нелегальные товары и увеличить доходы государства. Авторы поправок предлагают штрафовать продавцов без лицензии на суммы от 500 тыс. до 1 млн руб. Нарушитель также может получить реальный срок — до трех лет колонии.

«Если деяния совершены организованной группой или в особо крупном размере, они наказываются штрафом от 3 млн до 4 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Крупным размером признается стоимость табачной или никотинсодержащей продукции, превышающая 100 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей», — цитируют «Известия» сам документ.

Рассматривались в правительстве и другие законопроекты о регулировании табачного рынка. Например, поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции» предусматривают, что Росалкогольтабакконтроль будет выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю, а региональные органы власти — на розничную и развозную. Для получения лицензии магазину нужен долгосрочный договор аренды (от года), отсутствие налоговой задолженности более 3 тыс. руб. и уплата госпошлины.
