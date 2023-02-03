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Вчера, 17:41

В России ввели уголовную ответственность за продажу табачной продукции без лицензии

УрБК, Москва, 31.07.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует уголовную ответственность за незаконный оборот табачной продукции. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, нарушителям грозит штраф до 1 млн руб. или лишение свободы сроком до 3 лет.

«Производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из России), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет», — сказано в документе.

Кроме того, для продавцов немаркированного табака предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до 3 лет, а также лишение свободы на тот же срок. В дальнейшем нарушителям запретят работать в ряде должностей или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового.
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