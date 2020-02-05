В России состоится эксперимент по применению системы для борьбы с продажей просроченной продукции

В России с 1 февраля по 1 августа будет идти эксперимент по внедрению системы, не позволяющей торговать просроченной продукцией, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукцией. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.



В эксперимент будут включены отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Недопустимые к продаже товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».



Из табачной и никотинсодержащей продукции в проект включены курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, электронные системы нагревания табака, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака.



Эксперимент предназначен для отработки механизма обмена информацией о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет удачно, то просроченная или незаконно введенная в оборот продукция будет блокироваться кассовыми аппаратами при наличии соответствующего программного обеспечения.



Эксперимент пройдет на добровольной основе.