В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции

УрБК, Москва, 03.02.2023. В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин и МВД.



В Минфине сказали, что соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы уже разработаны. Они коснутся противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Документы переданы для рассмотрения в правительство РФ.



В МВД уточнили, что соответствующие нововведения должны будут дополнить статью 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Она предполагает наказание в виде штрафа от 3 до 4 млн руб. или лишение свободны на срок до 5 лет.