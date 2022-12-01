В России могут ввести уголовную ответственность за подделку табачной продукции

В России рассматривается введение уголовной ответственности за подделку табачной продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин и МВД.
В Минфине сказали, что соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы уже разработаны. Они коснутся противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Документы переданы для рассмотрения в правительство РФ.
В МВД уточнили, что соответствующие нововведения должны будут дополнить статью 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Она предполагает наказание в виде штрафа от 3 до 4 млн руб. или лишение свободны на срок до 5 лет.
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