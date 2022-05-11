Челябинские полицейские изъяли 3,5 тыс. пачек с нелегальными сигаретами на сумму около 300 тыс. рублей

У жителя Челябинской области изъяли сигареты без акцизных марок на сумму более 1 млн рублей

В Челябинской области передали в суд дело о незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.05.2022. На Южном Урале в суд передано уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и табачной ...