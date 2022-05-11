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Челябинские полицейские изъяли 3,5 тыс. пачек с нелегальными сигаретами на сумму около 300 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Копейске сотрудники полиции изъяли у местного жителя 3,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Общая стоимость нелегальной продукции составила порядка 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении жителя Копейска, у которого полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию, было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 5 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия с целью выявления канала поставок нелегальной табачной продукции на территорию Челябинской области.
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