Челябинские полицейские изъяли 3,5 тыс. пачек с нелегальными сигаретами на сумму около 300 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 11.05.2022. Сотрудники прокуратуры Челябинской области утвердили обвинительное заключение в отношении ...04.05.2022 В Челябинской области передали в суд дело о незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 04.05.2022. На Южном Урале в суд передано уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и табачной ...22.03.2022 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...