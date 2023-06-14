УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Полицейские изъяли у жителя Челябинска немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.07.2023. Сотрудники полиции Челябинска изъяли у местного жителя более 17 тыс. пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Челябинска 1976 года рождения организовал продажу немаркированных табачных изделий через интернет. В арендованном гаражном боксе в Курчатовском районе города изъято 17 тыс. 190 пачек табачных изделий на общую сумму более 2 млн руб., которые подозреваемый незаконно приобрел и хранил с целью сбыта.

Следствием ОП «Курчатовский» челябинского УМВД возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.06.2023 Житель Магнитогорска осужден за незаконный оборот табачных изделий на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 14.06.2023. В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который осуществлял ...

07.02.2023 Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...

28.07.2022 В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...

15.03.2022 Челябинские полицейские изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 15.03.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...

04.06.2019 Жителя Екатеринбурга будут судить за хранение и сбыт немаркированной табачной продукции на сумму более 11,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. Жителя Екатеринбурга будут судить за хранение и сбыте немаркированной табачной ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18