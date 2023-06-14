Полицейские изъяли у жителя Челябинска немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.06.2023. В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который осуществлял ...07.02.2023 Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...28.07.2022 В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...15.03.2022 Челябинские полицейские изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 15.03.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...04.06.2019 Жителя Екатеринбурга будут судить за хранение и сбыт немаркированной табачной продукции на сумму более 11,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. Жителя Екатеринбурга будут судить за хранение и сбыте немаркированной табачной ...