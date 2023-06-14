Полицейские изъяли у жителя Челябинска немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.07.2023. Сотрудники полиции Челябинска изъяли у местного жителя более 17 тыс. пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Челябинска 1976 года рождения организовал продажу немаркированных табачных изделий через интернет. В арендованном гаражном боксе в Курчатовском районе города изъято 17 тыс. 190 пачек табачных изделий на общую сумму более 2 млн руб., которые подозреваемый незаконно приобрел и хранил с целью сбыта.



Следствием ОП «Курчатовский» челябинского УМВД возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».