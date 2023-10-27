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Жителя Челябинской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконный оборот табачных изделий

УрБК, Челябинск, 10.11.2023. Суд оштрафовал жителя Южного Урала на 400 тыс. руб. за незаконный оборот табачных изделий, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Судом было установлено, что осужденный хранил с целью сбыта 50 тыс. пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 6,5 млн руб. Мужчине вынесен приговор в соответствии с пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере». Приговор в законную силу не вступил.

Изъятая табачная продукция в соответствии с приговором суда подлежит уничтожению.
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