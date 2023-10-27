Жителя Челябинской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконный оборот табачных изделий

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Житель Новоуральска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ...14.06.2023 Житель Магнитогорска осужден за незаконный оборот табачных изделий на сумму более 200 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 14.06.2023. В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который осуществлял ...30.11.2022 Свердловчанина оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Жителю Екатеринбурга по решению Чкаловского районного суда назначен штраф в размере 410 ...28.07.2022 В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...16.05.2022 Житель Серова оштрафован за незаконную реализацию более 22,5 тыс. пачек немаркированной табачной продукции
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Серовский районный суд оштрафовал на 400 тыс. руб. местного жителя 1979 года рождения ...