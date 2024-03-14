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В Реже предпринимателя осудили за сбыт 55 тыс. немаркированных пачек сигарет

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Реже владельца магазина осудили за сбыт 55 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму более 9 млн руб., сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Предпринимателя признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками».

В ходе судебного заседания владелец магазина признал, что торговал табачными изделиями. Однако он заявил, что доверял поставщикам и не мог проверить подлинность акцизных марок из-за отсутствия необходимого оборудования.

Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.
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