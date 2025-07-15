УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:04

Жителя Екатеринбурга осудили за продажу 26 тыс. пачек контрафактных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Жителя Екатеринбурга осудили за продажу 26 тыс. пачек контрафактных сигарет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий (без акцизов)».

Отмечается, что сначала мужчину уличили в нелегальной торговле 24 тыс. 500 пачек в киоске у ТЦ «Дирижабль». Затем у него обнаружили еще 1 тыс. 505 пачек.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства и штрафа в размере 300 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.07.2025 Жителя Каменска-Уральского обвиняют в незаконном обороте 17 тыс. пачек контрафактных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. Красногорский районный суд Каменска-Уральского рассмотрит дело в отношении 47-летнего ...

23.06.2025 В Реже предпринимателя осудили за сбыт 55 тыс. немаркированных пачек сигарет

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Реже владельца магазина осудили за сбыт 55 тыс. немаркированных пачек сигарет на ...

10.11.2023 Жителя Челябинской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконный оборот табачных изделий

УрБК, Челябинск, 10.11.2023. Суд оштрафовал жителя Южного Урала на 400 тыс. руб. за незаконный оборот табачных изделий, ...

29.08.2023 Челябинские полицейские изъяли 3,5 тыс. пачек с нелегальными сигаретами на сумму около 300 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Копейске сотрудники полиции изъяли у местного жителя 3,5 тыс. пачек сигарет без акцизных ...

05.10.2022 Двух жителей Нижнего Тагила приговорили к принудительным работам за оборот немаркированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Двое жителей Нижнего Тагила 1995 и 1987 годов рождения, которые приходятся друг другу ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (617)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.