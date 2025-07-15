Жителя Екатеринбурга осудили за продажу 26 тыс. пачек контрафактных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Жителя Екатеринбурга осудили за продажу 26 тыс. пачек контрафактных сигарет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.



Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий (без акцизов)».



Отмечается, что сначала мужчину уличили в нелегальной торговле 24 тыс. 500 пачек в киоске у ТЦ «Дирижабль». Затем у него обнаружили еще 1 тыс. 505 пачек.



Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства и штрафа в размере 300 тыс. руб.