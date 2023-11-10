Свердловчанина оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконный оборот немаркированных табачных изделий

УрБК, Челябинск, 10.11.2023. Суд оштрафовал жителя Южного Урала на 400 тыс. руб. за незаконный оборот табачных изделий, ...14.06.2023 Житель Магнитогорска осужден за незаконный оборот табачных изделий на сумму более 200 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 14.06.2023. В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который осуществлял ...30.11.2022 Свердловчанина оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Жителю Екатеринбурга по решению Чкаловского районного суда назначен штраф в размере 410 ...28.07.2022 В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...