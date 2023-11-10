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Свердловчанина оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконный оборот немаркированных табачных изделий

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Мужчина будет обязан уплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Так, было установлено, что в период по 30 апреля 2023 года тагильчанин приобрел 2 тыс. 414 пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму свыше 287 тыс. руб. с целью сбыта. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали нелегальную продукцию для последующего уничтожения.

На мужчину было заведено уголовное дело в соответствии с частью 5 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере».
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