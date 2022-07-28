Режевская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте немаркированного табака стоимостью 10,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...22.03.2022 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...17.02.2022 В суд направлено дело о сбыте немаркированного алкоголя и табака на сумму более 1,4 млн рублей в Новоуральске
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...