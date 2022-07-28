Режевская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте немаркированного табака стоимостью 10,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...

В Нижней Туре в суд направлено дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму около 4 млн рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...