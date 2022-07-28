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Режевская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте немаркированного табака стоимостью 10,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Режевская городская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте немаркированного табака стоимостью более 10,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

47-летнему местному жителю предъявили обвинение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый дважды закупил более 66 тыс. немаркированных пачек табака с целью незаконной реализации. Данную продукцию мужчина хранил в принадлежащем ему магазине в Реже.
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