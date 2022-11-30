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Вчера, 14:02

Житель Магнитогорска осужден за незаконный оборот табачных изделий на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 14.06.2023. В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который осуществлял продажу немаркированных табачных изделий. В ходе следственных мероприятий у него было изъято товара на сумму более 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Так, суд установил, что в августе 2022 года подсудимый приобрел у неизвестного лица 1 тыс. 980 пачек немаркированных табачных изделий. Мужчина хранил их в своем гараже с целью сбыта. Сотрудники правоохранительных органов задержали подсудимого в момент перевозки незаконного товара.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью признал, содействовал расследованию. Нагайбакский районный суд вынес в отношении мужчины приговор, в соответствии с пунктом 5 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Жителю Магнитогорска назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

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