Жителя Новоуральска оштрафовали на 550 тыс. рублей за хранение нелегальной табачной и алкогольной продукции

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Копейске сотрудники полиции изъяли у местного жителя 3,5 тыс. пачек сигарет без акцизных ...

Челябинские полицейские изъяли 3,5 тыс. пачек с нелегальными сигаретами на сумму около 300 тыс. рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...