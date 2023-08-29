Жителя Новоуральска оштрафовали на 550 тыс. рублей за хранение нелегальной табачной и алкогольной продукции

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Копейске сотрудники полиции изъяли у местного жителя 3,5 тыс. пачек сигарет без акцизных ...22.03.2022 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...17.02.2022 В суд направлено дело о сбыте немаркированного алкоголя и табака на сумму более 1,4 млн рублей в Новоуральске
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...26.02.2020 Жителя Магнитогорска оштрафовали на 200 тыс. рублей за хранение и продажу немаркированного табака
УрБК, Магнитогорск, 26.02.2020. Прокуратура Нагайбакского района поддержала государственное обвинение по уголовному ...