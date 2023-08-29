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Вчера, 10:39

Жителя Новоуральска оштрафовали на 550 тыс. рублей за хранение нелегальной табачной и алкогольной продукции

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Житель Новоуральска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Хранение в целях сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель доказал, что обвиняемый незаконно хранил табачную и алкогольную продукцию стоимостью свыше 2,3 млн руб., подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, с целью сбыта.

По приговору суда изъятая продукция подлежит уничтожению, а обвиняемому назначен штраф в размере 550 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.
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