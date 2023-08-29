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Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию стоимостью 1,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.03.2024. Правоохранительные органы Челябинска изъяли из оборота 14 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью более 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральского отделения ГУ МВД России.

Сигареты без акцизных марок были обнаружены в гараже местного жителя в ходе проводимых на территории города мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота табачной продукции. Известно, что мужчина хранил их с целью сбыта и получения прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере».
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