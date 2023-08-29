Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию стоимостью 1,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Копейске сотрудники полиции изъяли у местного жителя 3,5 тыс. пачек сигарет без акцизных ...25.07.2023 Челябинские полицейские изъяли партию немаркированной табачной продукции на сумму более 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Сотрудники ОМВД России по городу Копейску в рамках оперативно-розыскной деятельности ...19.07.2023 Полицейские изъяли у жителя Челябинска немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 19.07.2023. Сотрудники полиции Челябинска изъяли у местного жителя более 17 тыс. пачек немаркированных ...07.02.2023 Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...15.03.2022 Челябинские полицейские изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 15.03.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...