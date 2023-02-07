УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Челябинские полицейские изъяли партию немаркированной табачной продукции на сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Сотрудники ОМВД России по городу Копейску в рамках оперативно-розыскной деятельности выявили продавцов немаркированной табачной продукции. Правоохранители изъяли 12 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2023 Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...

19.12.2022 Жители Челябинской области осуждены за незаконный оборот алкоголя и табачной продукции на сумму более 1,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.12.2022. В Челябинской области местные жители осуждены за незаконный оборот алкогольной и табачной ...

15.03.2022 Челябинские полицейские изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 15.03.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...

28.02.2022 Челябинские полицейские возбудили дела из-за сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции стоимостью 575 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.02.2022. В Челябинской области полиция возбудила уголовные дела в отношении двоих мужчин, которые ...

03.09.2019 В Усть-Катаве обнаружили склад немаркированной алкогольной продукции на сумму около 800 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 03.09.2019. В Усть-Катавском городском округе в гаражно-строительном кооперативе по улице Гнусарева, ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (550)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18