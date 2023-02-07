Челябинские полицейские изъяли партию немаркированной табачной продукции на сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Сотрудники ОМВД России по городу Копейску в рамках оперативно-розыскной деятельности выявили продавцов немаркированной табачной продукции. Правоохранители изъяли 12 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».



Задержанные находятся под подпиской о невыезде.