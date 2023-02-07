Челябинские полицейские изъяли партию немаркированной табачной продукции на сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...19.12.2022 Жители Челябинской области осуждены за незаконный оборот алкоголя и табачной продукции на сумму более 1,8 млн рублей
УрБК, Челябинск, 19.12.2022. В Челябинской области местные жители осуждены за незаконный оборот алкогольной и табачной ...15.03.2022 Челябинские полицейские изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 15.03.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...28.02.2022 Челябинские полицейские возбудили дела из-за сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции стоимостью 575 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.02.2022. В Челябинской области полиция возбудила уголовные дела в отношении двоих мужчин, которые ...03.09.2019 В Усть-Катаве обнаружили склад немаркированной алкогольной продукции на сумму около 800 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 03.09.2019. В Усть-Катавском городском округе в гаражно-строительном кооперативе по улице Гнусарева, ...