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Вчера, 17:37

В Челябинской области изъяли 3,4 тыс. бутылок нелегального алкоголя на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску изъяли у местной жительницы партию незаконного алкоголя в количестве 3,4 тыс. бутылок. Сумма ущерба, нанесенного правообладателям, оценивается более чем в 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что женщина незаконно хранила и продавала алкоголь, используя чужие товарные знаки. Крепкие спиртные напитки она сбывала жителям Магнитогорска.

Специалисты Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбудили уголовные дела в соответствии с пунктами «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», а также частью 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

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