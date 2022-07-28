В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконном обороте немаркированных ювелирных изделий на сумму свыше 16,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. В городе Нижняя Тура перед судом предстанет местный житель. Мужчине вменяется ...07.04.2022 В Челябинской области передали в суд дело о незаконном хранении немаркированного алкоголя и табака
УрБК, Челябинск, 07.04.2022. Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Троицкий» Челябинской области передали в ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...17.02.2022 В суд направлено дело о сбыте немаркированного алкоголя и табака на сумму более 1,4 млн рублей в Новоуральске
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...25.02.2021 Жительницу Сухого Лога обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной ...