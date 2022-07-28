В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконном обороте немаркированных ювелирных изделий на сумму свыше 16,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По версии следствия, обвиняемая в целях получения дохода от незаконной скупки и реализации ювелирных изделий арендовала часть торгового места на одном из рынков Екатеринбурга, где разместила столик-витрину, сейф, и наняла продавца.



При этом женщина не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла на специальном учете в Федеральной пробирной палате и не имела лицензии на скупку у физических лиц ювелирных и иных изделий из драгметаллов и камней, а также их лома.



Так, в период с марта 2021 по август 2022 года с целью сбыта она приобрела у неустановленных физических лиц 881 ювелирное изделие без маркировки и другой информации, предусмотренной российским законодательством, на общую сумму свыше 16,8 млн руб.



«В августе 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия ювелирные изделия были изъяты правоохранительными органами. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве.