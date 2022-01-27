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В I полугодии 2023 года сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 57 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В I полугодии 2023 года сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 57 тыс. единиц контрафактной продукции. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Эдуард Туранов отметил, что изъятие незаконных товаров было проведено в ходе 47 рейдов на внутреннем рынке, которые таможенники проводили в сотрудничестве с полицией и налоговой службой. Он также добавил, что в I полугодии на 48% увеличилось количество возбужденных административных дел, по которым было назначено штрафов на общую сумму 17 млн руб.

«Если организация совершила правонарушение впервые, то у нас есть право вместо штрафа вынести предупреждение. За I полугодие предупреждениями было заменено штрафов на сумму порядка 15 млн руб.», — отметил спикер.

Начальник Екатеринбургской таможни также рассказал, что для плательщиков таможенных штрафов теперь действует скидка в размере 50%, если организация оплачивает их в первые 20 дней после вынесения постановления. Эта практика позволила компаниям в I полугодии сэкономить порядка 5 млн руб. на уплате штрафов.

Также у таможенной службы имеется положительная динамика в сфере автоматизации работы. Доля деклараций, выпущенных в автоматическом режиме, в первые шесть месяцев текущего года составила 78% от общего числа.
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