В I полугодии 2023 года сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 57 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Челябинск, 27.01.2022. В 2021 году сотрудники Челябинской таможни изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной ...

Сотрудники Челябинской таможни в 2021 году изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. С января по июль Екатеринбургской таможней возбуждено 360 дел об административных ...

В 2013 году Екатеринбургской таможней выявлено 360 административных правонарушений

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2010. За 9 месяцев 2010 года таможенной инспекцией Екатеринбургской таможни было проведено ...

Екатеринбургская таможня: За 9 месяцев 2010 года в доход государства взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму 21,57 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2010, Екатеринбургская таможня подвела итоги своей работы за I полугодие 2010 года. Внешнюю ...

В I полугодии 2010 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности Екатеринбургской таможни увеличился на 28%

В 2008 году сотрудниками отдела таможенной инспекции Екатеринбургской таможни по результатам проверок доначислено в бюджет своевременно не уплаченных в полном объеме таможенных платежей и наложено штрафов на общую сумму более 18,2 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2009. В 2008 году сотрудниками отдела таможенной инспекции Екатеринбургской таможни было ...