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Вчера, 12:00

Минфин РФ выступает против продления программы «Ипотека с господдержкой»

УрБК, Москва, 31.10.2023. Минфин РФ выступает против продления программы «Ипотека с господдержкой» после 1 июля 2024 года. Об этом рассказал заместитель министра Алексей Моисеев, передает «Коммерсантъ».

«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — сказал А. Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума.

Напомним, что на прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Это приведет к новому витку роста ставок по ипотечным кредитам.
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