Минфин РФ выступает против продления программы «Ипотека с господдержкой»

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...24.10.2023 Ипотечные ставки для клиентов российских банков могут подняться до 20% годовых
УрБК, Москва, 24.10.2023. С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков. Эксперты не ...20.05.2022 Правительство РФ увеличит финансирование программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» почти на 50 млрд рублей
УрБК, Москва, 20.05.2022. Правительство РФ увеличит финансирование программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ...31.03.2022 Средний размер ипотечных ставок в России превысил 21%
УрБК, Москва, 31.03.2022. Средний размер ипотечных ставок в 20 крупнейших российских банках превысил 21%, сообщает ...25.10.2016 САИЖК с 1 ноября снизит ипотечные ставки на 0,25%
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2016. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) с 1 ноября снизит ...