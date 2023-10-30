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30.10.2023

Время высоких ставок

Время высоких ставокБанк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — сразу на 2 п. п., до 15%. Такой шаг регулятор объяснил усилением инфляционного давления на экономику РФ. Очередное повышение ключевой ставки повлияет на рынок жилья, изменит доходность депозитов и ухудшит условия предоставления кредитов.

Рынок жилья

Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что после решения ЦБ уровень ставок по ипотеке для вторичного рынка станет заградительным. При этом сегмент новостроек не должен сильно пострадать. Здесь продолжают работать льготные ипотечные программы.

«У продавцов и покупателей (на вторичном рынке — прим. ред.) было время для того, чтобы подготовиться к этому предсказуемому периоду. Те, кто хотел продать, имели возможность реализовать свою квартиру в предыдущие два месяца, когда на рынке фиксировалась повышенная активность. Те, кто хотел купить, имели возможность использовать одобрения по ипотеке со старыми ставками», — сказал М. Хорьков.

Сейчас рынку, по его мнению, предстоит пройти через длительный период переосмысления новых условий, через отложенные сделки и постепенный возврат к решениям актуальных задач.

«И все это будет происходить на фоне дальнейшей поляризации условий покупки на первичном и вторичном рынках. Вопрос в том, как быстро продавцы на вторичном рынке сориентируются в ситуации и начнут конкурировать с новостройками ценой», — отметил М. Хорьков в своем блоге REBURG.

Вклады и кредиты

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев сообщил, что вслед за повышением ключевой ставки в ближайшие недели на сопоставимую величину поднимутся ставки по депозитам и кредитам. Также, по его мнению, вероятно продолжение повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке.

«Ставки по депозитам могут подтянуться к ключевой ставке в 15%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент», — заявил М. Васильев.

Ставки по кредитам в России также могут вырасти примерно на 2 процентных пункта. Средние ставки по потребкредитам сейчас составляют 24,64%. В ноябре показатель может превысить 27%.

Инфляция и курс рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что решение ЦБ приведет к укреплению курса рубля.

«Повышенная ставка приводит к снижению доступности кредитов в том числе и под внешнеторговые операции, а возросшие доходности во вкладах побуждают к сохранению, нежели тратам. И спрос на валюту постепенно снижается. По совокупности факторов по-прежнему ожидаем движение доллара к 90, и остальные валюты тогда тоже пойдут вслед за американцем вниз», — полагает эксперт.

По словам Михаила Зельцера, рост ключевой ставки замедлит темпы инфляции в стране.

«ЦБ решил закрепить успех в борьбе с ценовым давлением в экономике и девальвацией рубля. В общем-то и ставки 13% могло быть достаточно для нормализации цен и курса нацвалюты, но летом. А осенью уже нужно больше, чтобы успеть уложиться в таргет по инфляции на 2024 год. По этому году инфляция наверняка выйдет к верхней границе прогноза 7,5%», — считает аналитик.

Добавим, что следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, должно состояться 15 декабря 2023 года. Пока никаких сигналов о смягчении монетарной политики не просматривается. Поэтому ставки по вкладам и кредитам в ближайшее время будут только расти.

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