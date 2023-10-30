Екатеринбургские власти заключат с перевозчиками трехлетние контракты

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на конкурс все городские автобусные маршруты, ...19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...22.09.2015 В Екатеринбурге льготный проезд в общественном транспорте сохранится для 47 категорий льготников
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В Екатеринбурге льготный проезд в общественном транспорте сохранится для 47 категорий ...31.08.2015 Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился девятью новыми автобусами
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2015. Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился девятью новыми автобусами, ...01.11.2011 В октябре 2011 года общественным транспортом Екатеринбурга воспользовалось более 19,5 млн. человек
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2011. Муниципальные предприятия ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных перевозок», ЕМУП ...