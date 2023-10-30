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30.10.2023

Екатеринбургские власти заключат с перевозчиками трехлетние контракты

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Власти Екатеринбурга готовы заключить с перевозчиками 69 автобусных маршрутов трехлетние контракты на перевозку пассажиров для улучшения ситуации с общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Трехлетний контракт позволяет перевозчику планировать работу на достаточно длительный срок, просчитывать прибыли, прогнозировать риски и, что самое главное, планировать развитие: обновлять автопарк, расширять штат и в целом повышать качество обслуживания», — говорится о преимуществах экономического механизма.

Как уточнили в екатеринбургском комитете по транспорту, контракт позволит перевозчикам покупать автобусы большей вместимости с помощью лизинга. Одна из таких федеральных программ — «Мобильный город» — предполагает льготный период сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что благодаря лизинговой программе и казначейскому кредиту муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 новыми машинами.
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