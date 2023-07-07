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Вчера, 17:42

ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Представители Центробанка РФ отметили, что дефицит кадров во всех сферах экономики продолжает усиливаться. Наряду с санкциями это влияет на ограничение предложения в российской экономике, сообщается в релизе регулятора.

«Помимо внешних санкций на импорт, ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда. Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре дефицит рабочей силы в Свердловской области увеличился в 1,6 раза в годовом выражении.
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