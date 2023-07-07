ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться

Почти 50% российских компаний заявили о нехватке сотрудников. Это рекордное значение с 2013 года. Об этом сообщает ...07.07.2023 Половина российских компаний заявила о нехватке работников
УрБК, Москва, 07.07.2023. Почти 50% российских компаний заявили о нехватке сотрудников. Это рекордное значение с 2013 ...09.06.2023 Темпы роста экономической активности в России оказались выше прогнозируемых
УрБК, Москва, 09.06.2023. Экономическая активность в России растет быстрее, чем прогнозировал в апреле Центральный ...05.08.2019 Иллюзия низкой безработицы
Российский рынок труда валится в демографическую яму ...08.07.2016 Дефицит бюджета РФ достиг 893,6 млрд рублей
В январе-мае 2016 года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 893 млрд 616 млн руб., сообщает агентство «Прайм» ...