Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...15.09.2023 ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции в России по итогам 2023 года
УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ
УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом ...24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
УрБК, Москва, 24.07.2020. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ...