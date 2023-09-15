УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по итогам 2023 года годовая инфляция в стране составит 7–7,5%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Согласно обновленному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — считают эксперты Банка России.

Напомним, сегодня совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Отметим, что в августе совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, в сентябре — еще на 100 базисных пунктов. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 15%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...

15.09.2023 ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции в России по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...

21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...

24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом ...

24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

УрБК, Москва, 24.07.2020. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18