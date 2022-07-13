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Вчера, 13:25

Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска с ноября смогут пользоваться пересадочным тарифом при поездках на межмуниципальном трамвае

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Со следующего месяца жителям Верхней Пышмы и Среднеуральска будет предоставлена возможность использовать пересадочный тариф при поездках на межмуниципальном трамвае. Стоимость проезда при этом снизится на 5,5 руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу администрации Верхней Пышмы.

«Сейчас стоимость проезда на автобусе № 111 от Среднеуральска до Екатеринбурга составляет 66 руб. Пересадочный же тариф (автобус + трамвай) составит 60,5 рубля», — говорится в сообщении. Пересадки будут бесплатными только в течение часа.

Появление пересадочных тарифов связано с изменением схемы движения транспорта по пути Среднеуральск — Верхняя Пышма — Екатеринбург. Вместо междугородних автобусов № 108 и № 111 появится два новых кольцевых маршрута, которые будут подвозить жителей к трамваю № 333.

Напомним, первый в России межмуниципальный маршрут из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму был запущен в конце августа 2022 года. Перевозку пассажиров осуществляют вагоны «Львенок», изготовленные специально для данного маршрута на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого (оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).
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