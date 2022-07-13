Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска с ноября смогут пользоваться пересадочным тарифом при поездках на межмуниципальном трамвае

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Трамвайному маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма присвоен номер «333»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма ...

Свердловская область к 1 июня получит 11 новых низкопольных трамваев «Львенок» для линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. До 1 июня в Свердловскую область будут поставлены трамвайные вагоны для новой линии, ...

Перевозчики повысили стоимость проезда на маршрутках из Верхней Пышмы в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Компания ОАО «Автотранспорт», обслуживающая маршрут 108 из Верхней Пышмы в ...

Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска задолжали по административным штрафам более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2013. Общая сумма административных штрафов, неоплаченных 792 жителями Верхней Пышмы и ...

Главы Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска начинают работу над объединением муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2010. Главам Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска до 5 июля 2010 года ...