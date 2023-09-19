В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок

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УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...

В Екатеринбург прибыла новая партия автобусов для обновления парка МУП «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял на площади 1905 года десять новых ...

В Екатеринбурге до конца 2020 года обновят парк автобусов МУП «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. В Екатеринбурге до конца 2020 года обновят парк автобусов большой вместимости в ЕМУП ...

Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов

Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом сегодня рассказал журналистам глава ...

Екатеринбург к Универсиаде-2023 закупит 200 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Екатеринбург обновит парк городских автобусов к летней Универсиаде-2023. Об этом ...