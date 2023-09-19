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В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов повышенной вместимости. В частности, правительство Свердловской области уже одобрило получение казначейского кредита на приобретение 30 машин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уже в I квартале 2024 года пройдет сделка по приобретению 30 автобусов большого класса, которые могут вместить не менее 90 пассажиров.

Помимо этого, в скором времени Екатеринбург получит еще 65 автобусов того же размера. 35 из них город приобретет в лизинг до конца 2023 года, а 30 приедут до конца 2024 года. Средства на них выделят из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.

Благодаря этому уже в следующем году по улицам города начнут ездить 95 новых автобусов. Машины будут обслуживать не только магистральные маршруты, но и отдаленные территории мегаполиса.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за последние три года город уже приобрел 117 автобусов. В частности, два года назад в Екатеринбург доставили и передали муниципальному предприятию «Гортранс» партию из 60 экологичных пассажирских автобусов «НефАЗ» (входит в группу предприятий «КамАЗ»).
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